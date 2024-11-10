Росіяни готують найманців з Африки та Куби на полігоні у Криму, - партизани

РФ готує найманців з Африки та Куби у Криму для війни в Україні. Від ударів ЗСУ окупанти захищають їх дітьми із "Юнармії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Під час постійної розвідки агенти "АТЕШ" з'ясували, що на полігоні "Козачий" у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби", - йдеться у повідомленні.

Полігон, за даними партизанів, належить 810-й бригаді морської піхоти.

"Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю, нетиповою для місцевих жителів", - зазначають у "АТЕШ".

Більше того, на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із "Юнармії".

"Рашисти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони України", - додали партизани.