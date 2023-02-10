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Окупанти намагаються перекинути свої склади у безпечніші місця, - Андрющенко

Фото: колони окупанттів намагаються знайти безпечніші місця для своїх складів (facebook.com/mod.mil)
Автор: Тетяна Зарембо

Сьогодні у Маруполі пожвавішав рух колон з технікою і живою силою окупантів, але у зворотному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Як повідомляє радник, військові колони окупантів сьогодні рухаються у протилежному напрямку - через місто до Лівобережжя та Новоазовська.

"Група Маріупольського спротиву пов’язує це з облаштуванням нових складів зберігання в більш безпечному місці Маріуполя та району", - підкреслює Андрющенко.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що в Маріуполі окупанти посилили контроль за виїздом з міста. Розташували снайперів поруч.

Нагадаємо, ми писали, що в окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка і жива сила.

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Війна Росії проти УкраїниокупантиМаріуполь