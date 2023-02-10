RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты пытаются перебросить свои склады в более безопасные места, - Андрющенко

Фото: колонны оккупантов пытаются найти более безопасные места для своих складов (facebook.com/mod.mil)
Автор: Татьяна Зарембо

Сегодня в Маруполе оживилось движение колонн с техникой и живой силой врага, но в обратном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как сообщает советник, военные колонны оккупантов сегодня двигаются в противоположном направлении - через город в Левобережье и Новоазовск.

"Группа Мариупольского сопротивления связывает это с обустройством новых складов хранения в более безопасном месте Мариуполя и района", - подчеркивает Андрющенко.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Мариуполе оккупанты усилили контроль за выездом из города. Расположили снайперов рядом.

Напомним, мы писали, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныокупантиМариуполь