Оккупанты пытаются перебросить свои склады в более безопасные места, - Андрющенко

Сегодня в Маруполе оживилось движение колонн с техникой и живой силой врага, но в обратном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как сообщает советник, военные колонны оккупантов сегодня двигаются в противоположном направлении - через город в Левобережье и Новоазовск. "Группа Мариупольского сопротивления связывает это с обустройством новых складов хранения в более безопасном месте Мариуполя и района", - подчеркивает Андрющенко.