Окупанти намагаються наступати на Ласточкине після захоплення Авдіївки, - ЗСУ

"Біля Авдіївки всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування, відведені на нові порівняно більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання. Вони стоять на заваді подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, була здійснена фортифікація", - сказав він.

Речник додав, що окупаційні війська вже намагаються наступати на населений пункт Ласточкине поблизу Авдіївки. Там за добу було відбито 14 атак.

На Мар'їнському напрямку, як зазначив Лиховій, окупанти теж намагаються атакувати, але результатів не мають. За добу наші захисники відбили там 23 атаки ворога.

скриншот deepstatemap.live

Бої за Авдіївку

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Захисники повідомляли про важкі бої, окупанти застосовували фосфорні снаряди, на коксохімі горіли цистерни з мазутом.

Як відомо, українські сили вирішили відійти з Авдіївки на тлі постійних атак ворога та переважаючої сили противника. Командувач Таврійського напрямку повідомив, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - у матеріалі РБК-Україна.