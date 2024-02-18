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Оккупанты пытаются наступать на Ласточкино после захвата Авдеевки, - ВСУ

Фото: в ВСУ заявили, что сдерживают врага возле Ласточкино (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Подразделения ВСУ были выведены из Авдеевки на новые более выгодные позиции. В свою очередь оккупанты пытаются наступать на Ласточкино на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховоя в эфире телемарафона.

"Возле Авдеевки все подразделения Сил обороны, которые находились под угрозой блокировки, отведены на новые сравнительно более выгодные позиции. Продолжают выполнять боевые задачи. Они мешают дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, была осуществлена фортификация", - сказал он.

Спикер добавил, что оккупационные войска уже пытаются наступать на населенный пункт Ласточкино вблизи Авдеевки. Там за сутки было отбито 14 атак.

На Марьинском направлении, как отметил Лиховой, оккупанты тоже пытаются атаковать, но результатов не имеют. За сутки наши защитники отразили там 23 атаки врага.

скриншот deepstatemap.live

Бои за Авдеевку

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация в этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Защитники сообщали о тяжелых боях, оккупнаты применяли фосфорные снаряды, на коксохиме горели цистерны с мазутом.

Как известно, украинские силы решили отойти из Авдеевки на фоне постоянных атак врага и превосходящей силы противника. Командующий Таврическим направлением сообщил, что некоторое количество украинских бойцов попало в плен.

Что означает выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронт - в материале РБК-Украина.

 

 

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