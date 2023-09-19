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Оккупанты пытались вернуть позиции в районе Клищеевки, Андреевки и Работино

Украина, Вторник 19 сентября 2023 09:02
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Оккупанты пытались вернуть позиции в районе Клищеевки, Андреевки и Работино Фото: оккупанты пытались вернуть позиции в районе Клищеевки, Андреевки и Работино (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки оккупанты атаковали позиции ВСУ, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции в районе Андреевки, Работино и Клищеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Бахмутское направление

Как рассказал спикер, силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее города Бахмут Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клищеевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Успеха не было", - отметил Ковалев.

Мелитопольское направление

Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике и истощают врага.

"На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Работино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченное положение", - добавил спикер.

Марьинское направление

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском направлении. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за сутки предпринял около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Авдеевское и Шахтерское направления

В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу. Давить на врага и шаг за шагом отвоевывать нашу землю. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Освобождение Андреевки, Клищеевки и Работино

17 сентября ВСУ освободили Клищеевку под Бахмутом. Уже в понедельник, 18 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клищеевки.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские военные освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района Донецкой области. 15 сентября эту информацию подтвердили штурмовики. А 18 сентября ВСУ подняли украинский флаг над Андреевкой.

Об освобождении Работино Запорожской области в Минобороны Украины рассказали в конце августа.

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