У Луганській області продають іранські товари, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях в магазинах з'явилися іранські товари. Їх помітили в Луганській області.

"Так, в магазинах Білокуракине з’явилися кисломолочна продукція іранського виробника Sabah industrial group, що свідчить про чергове зближення Ірану та країни-терориста", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначили, що до деокупації Херсону, на поличках місцевих магазинів також продавали товари з Ірану. Таким чином "Іран допомагає Росії покрити дефіцит товарів", які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї.

"Зауважимо, торговельна ізоляція росії - це один з найнадійніших способів позбавити агресора бюджетних доходів і воєнних технологій. Саме тому важливо не лише розширити санкції, а й унеможливити будь-які способи їх обходу", - додали в Центрі Національного спротиву.