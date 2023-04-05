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У Луганській області продають іранські товари, - ЦНС

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Луганська область, Середа 05 квітня 2023 11:48
У Луганській області продають іранські товари, - ЦНС Фото: на Луганщині продають іранські товари (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На тимчасово окупованих територіях в магазинах з'явилися іранські товари. Їх помітили в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Центр національного спротиву

"Так, в магазинах Білокуракине з’явилися кисломолочна продукція іранського виробника Sabah industrial group, що свідчить про чергове зближення Ірану та країни-терориста", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначили, що до деокупації Херсону, на поличках місцевих магазинів також продавали товари з Ірану. Таким чином "Іран допомагає Росії покрити дефіцит товарів", які вже не виробляються на території РФ, або більше не імпортуються до неї.

"Зауважимо, торговельна ізоляція росії - це один з найнадійніших способів позбавити агресора бюджетних доходів і воєнних технологій. Саме тому важливо не лише розширити санкції, а й унеможливити будь-які способи їх обходу", - додали в Центрі Національного спротиву.

Раніше ми писали про те, що окупанти не допускають до посівної фермерів в Запорізькій області.

Також нагадаємо, що у Старобільську Луганської області окупаційна "влада" використовує комунальників для заселення російських військових у квартири та будинки, які тимчасово залишили мешканці.

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