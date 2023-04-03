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Війська РФ змушують вчителів відмовлятися від громадянства України у Мелітополі

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Понеділок 03 квітня 2023 06:49
Війська РФ змушують вчителів відмовлятися від громадянства України у Мелітополі Фото: війська РФ змушують вчителів відмовлятися від громадянства України у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники змушують вчителів шкіл терміном до 1 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що військові РФ на окупованій частині Херсонської областірозпочали пошуки проукраїнських громадян.

Нагадаємо, російські війська у тимчасово окупованих районах Запорізької області забороняють мешканцям виходити зі своїх будинків.

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