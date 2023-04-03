Війська РФ змушують вчителів відмовлятися від громадянства України у Мелітополі

Російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники змушують вчителів шкіл терміном до 1 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що військові РФ на окупованій частині Херсонської областірозпочали пошуки проукраїнських громадян.

Нагадаємо, російські війська у тимчасово окупованих районах Запорізької області забороняють мешканцям виходити зі своїх будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.