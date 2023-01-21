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Окупанти не можуть розпочати генерацію електроенергії на ЗАЕС: названі причини

Фото: окупанти не можуть розпочати генерацію електрики на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти не можуть розпочати експлуатацію Запорізької АЕС через відмову частини українського персоналу співпрацювати із загарбниками, а також через брак власних кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

"У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українських працівників ЗАЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" або іншим підприємством Росатому", – йдеться у повідомленні.

Крім того, запустити генерацію електроенергії заважає поступова деградація спеціалізованого обладнання, спричинена недотриманням необхідного температурного режиму.

Раніше у МАГАТЕ заявили, що ситуація навколо Запорізької АЕС посилюється через загострення на фронті. Тому виникла потреба термінового створення безпечної зони навколо станції.

Нагадаємо, 21 січня Рафаель Гроссі зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив із ним ситуацію на Запорізькій АЕС та безпеку ядерних об'єктів в Україні.

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