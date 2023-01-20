ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ситуація погіршується". МАГАТЕ закликає якнайшвидше створити безпечну зону біля ЗАЕС

Новость на русском →
Відень, П'ятниця 20 січня 2023 10:07
"Ситуація погіршується". МАГАТЕ закликає якнайшвидше створити безпечну зону біля ЗАЕС Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація навколо Запорізької АЕС погіршується через загострення на фронті. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в інтерв'ю Fox News.

"На мій погляд, ситуація навколо Запоріжжя стає гіршою. У міру розвитку конфлікту, як ви знаєте, ситуація на східному фронті загострюється. Тому вважаю, що зараз як ніколи важливо і актуально вжити проміжних заходів щодо захисту ядерного об'єкта", - заявив Гроссі.

При цьому він визнав, що обговорення та процес створення безпечної ядерної зони навколо ЗАЕС просувається повільніше, ніж він очікував. Глава МАГАТЕ пояснив, що цей крок вимагає політичної волі.

За його словами, створення зони безпеки підтримують багато європейських лідерів.

Нагадаємо, вчора Рафаель Гроссі зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив з ним ситуацію на Запорізькій АЕС та безпеку ядерних об'єктів в Україні.

Також глава МАГАТЕ провів зустріч з прем'єром Денисом Шмигалем та поінформував, що агентство завершує розміщення постійних місій на українських АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ Запорізька АЕС
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна