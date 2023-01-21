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Оккупанты не могут начать генерацию электроэнергии на ЗАЭС: названы причины

Фото: оккупанты не могут начать генерацию электричества на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты не могут начать эксплуатацию Запорожской АЭС из-за отказа части украинского персонала сотрудничать с захватчиками, а также из-за нехватки собственных кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

"В кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома", – говорится в сообщении.

Кроме того, запустить генерацию электроэнергии мешает постепенная деградация специализированного оборудования, вызванная несоблюдением необходимого температурного режима.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация вокруг Запорожской АЭС усугубляется из-за обострения на фронте. Поэтому возникла необходимость срочного создания безопасной зоны вокруг станции.

Напомним, 21 января Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским и обсудил с ним ситуацию на Запорожской АЭС и безопасность ядерных объектов в Украине.

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Запорожская АЭСВторжение России в УкраинуЭнергоатом