Окупанти можуть потрапити в котел під Куп'янськом, хоч і трохи просуваються там, - Резніков

"Це логічний хід ворога, відвернути нашу увагу, атакуючи там, щоб ми забрали підрозділи з півдня та сходу. Але генерал Сирський, який командує угрупуванням військ "Хортиця", одночасно тримає оборону на тому напрямку і контратакує на Бахмутському напрямку. Росіяни начебто трохи там і просуваються, але якщо ми просунемося (на Бахмутському напрямку, - ред.), то тоді вже вони потраплять у котел", - сказав він.

Рєзніков підкреслив, що українські підрозділи з півдня не перекидаються, тоді як росіяни постійно переміщують свої підрозділи: з Херсонської області на південний (Запорізький) напрямок, з півдня - на Східний напрямок.

За його словами, такі дії окупантів - хороший знак для України.

"Як кажуть військові, "ситуація складна, але контрольована", - додав міністр.

Ситуація на сході

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що росіяни й надалі намагаються наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Так, на Куп'янському напрямку окупанти створюють мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Білгородській області та шукають слабкі місця у нашій обороні, щоб прорвати її.

Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні окупанти можуть посилити наступ на напрямок Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Додамо, що РФ зосередила на Лімано-Купянському напрямку 110 тисяч військ. Вони також збільшили кількість обстрілів.

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