Оккупанты могут попасть в котел под Купянском, хоть и немного продвигаются там, - Резников

"Это логичный ход врага, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении, - ред.), то тогда уже они попадут в котел", - сказал он.

Резников подчеркнул, что украинские подразделения с юга не перебрасываются, тогда как россияне постоянно перемещают свои подразделения: с Херсонской области на южное (Запорожское) направление, с юга - на Восточное направление.

По его словам, такие действия оккупантов - хороший знак для Украины.

"Как говорят военные, "ситуация сложная, но контролируемая", - добавил министр.

Ситуация на востоке

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что россияне и дальше пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, на Купянском направлении оккупанты создают минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области и ищут слабые места в нашей обороне, чтобы прорвать ее.

Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

Добавим, что РФ сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч войск. Они также увеличили количество обстрелов.

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