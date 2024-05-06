Окупанти можуть готувати обстріл української енергетики: у Повітряних сили пояснили тактику РФ
Російські війська, найімовірніше, готуються до наступного масованого обстрілу по Україні, зокрема - по її енергетиці. Саме тому наразі спостерігається відносне затишшя атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Найімовірніше, що ворог планує та готується до проведення наступних атак. Ми не можемо знати напевне їх стратегічний задум. Однак найімовірніше, що зараз противник зараз аналізує результати, які він наніс протягом останніх місяців по нашій енергетиці", - сказав спікер Повітряних сил.
Як зауважив Євлаш, імовірно, ворог вважає, що певні його цілі досягнуто. Проте для того, аби проводити з більшою періодикою атаки, йому необхідно накопичувати свої ракети.
"Він (ворог - ред.) не може використовувати все під нуль. Зокрема має залишатися якийсь стратегічний запас. Тому ми бачимо зараз таке дещо затишшя. Перед тим ми бачили певним чином невикористання безпілотників типу "Шахед", - сказав він.
Зараз у Повітряних силах спостерігають, як ворог знову активізувався, натомість почавши менше використовувати своїх ракет різних типів.
"Однак також ще серйозною проблемою залишається використання КАБів", - наголосив Євлаш.
Російські удари по енергетиці
Цієї весни Росія активізувала удари по енергетиці України. Зокрема, цілями росіян стали великі ТЕС та ТЕЦ. Так, нещодавно, окупанти знищили ракетами Трипільську ТЕС у Київській області, а також ТЕЦ-5 у Харкові та Зміївську ТЕС у Харківській області.
Як зауважив міністр енергетики Герман Галущенко, російські удари по енергетиці в теплу пору року можуть бути пов'язані з підготовкою Глобального саміту миру.
Напередодні він повідомив, що остання хвиля російських масованих атак по енергетиці завдала Україні збитків на понад 1 млрд доларів.
Варто зауважити що попри російські удари, Україні вдається уникати масштабних відключень світла. Міністерство енергетики дало пояснення, за рахунок чого це вдається.
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