Оккупанты могут готовить обстрел украинской энергетики: в Воздушных силах объяснили тактику РФ

Российские войска, скорее всего, готовятся к следующему массированному обстрелу по Украине, в частности - по ее энергетике. Именно поэтому сейчас наблюдается относительное затишье атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению последующих атак. Мы не можем знать наверняка их стратегический замысел. Однако вероятнее всего, что сейчас противник сейчас анализирует результаты, которые он нанес в последние месяцы по нашей энергетике", - сказал спикер Воздушных сил.

Как отметил Евлаш, вероятно, враг считает, что определенные его цели достигнуты. Однако, для того чтобы проводить с большей периодикой атаки, ему необходимо накапливать свои ракеты.

"Он (враг - ред.) не может использовать все под ноль. В частности, должен оставаться какой-то стратегический запас. Поэтому мы видим сейчас такое несколько затишье. Перед тем мы видели определенным образом неиспользование беспилотников типа "Шахед", - сказал он.

Сейчас в Воздушных силах наблюдают, как враг снова активизировался, начав меньше использовать своих ракет разных типов.

"Однако еще серьезной проблемой остается использование КАБов", - подчеркнул Евлаш.