ua en ru
Сб, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міненерго розповіло, що допомагає уникати блекаутів в Україні

Україна, Субота 04 травня 2024 22:34
UA EN RU
Міненерго розповіло, що допомагає уникати блекаутів в Україні Фото: блекаутів в Україні наразі немає (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уникати блекаутів в Україні нині дуже допомагають відновлювальні джерела енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Попри масштаб атак…весною та влітку у нас є додатковий ресурс – сонце, вітер. Це той ресурс, який через географічні та погодні умови дуже обмежений взимку. Тому, безумовно, це допомагає нам балансувати систему", - розповів міністр енергетики.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, окупанти від початку весни знову обстрілювати українську енергетику. Російським терористам майже вдалось знищили теплову генерацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло українцям, як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час блекаутів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках