Галущенко назвав розмір збитків від останніх масованих атак РФ на енергетику

Остання хвиля російських масованих ударів по енергетиці завдала Україні збитків на понад 1 млрд доларів.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", - заявив міністр.

За його словами, основні російські удари прийшлись на об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.

"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", - наголосив Галущенко.