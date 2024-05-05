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Галущенко назвав розмір збитків від останніх масованих атак РФ на енергетику

Україна, Неділя 05 травня 2024 22:36
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Галущенко назвав розмір збитків від останніх масованих атак РФ на енергетику Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Остання хвиля російських масованих ударів по енергетиці завдала Україні збитків на понад 1 млрд доларів.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", - заявив міністр.

За його словами, основні російські удари прийшлись на об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.

"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", - наголосив Галущенко.

Російські удари по енергетиці

Цієї весни Росія активізувала удари по українській енергетиці. Під прицілом росіян опинилися великі ТЕС та ТЕЦ. Зокрема, росіяни знищили ракетами Трипільську ТЕС у Київській області, а також ТЕЦ-5 у Харкові та Зміївську ТЕС у Харківській області.

На думку Галущенка, російські удари по енергетиці в теплу пору року можуть бути пов'язані з підготовкою Глобального саміту миру.

Попри російські удари та зруйновані ТЕС і ТЕЦ, Україні вдається уникати масштабних відключень світла по областях. У Міністерстві енергетики пояснювали, за рахунок чого це вдається.

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