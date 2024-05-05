Галущенко назвав можливі причини масованих ударів РФ по енергетиці України в теплу пору

Російські загарбники поновили свої масовані повітряні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України у теплу пору року, а не в умовний опалювальний сезон. Зміна такої тактики може бути пов'язаною, зокрема, з економічною та політичною ситуаціями.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір " Ми - Україна ".

"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, що, по-перше, це те, що економіка показала зростання за останній рік стабільного постачання електроенергії", - припустив чиновник.

Крім того, додав він, можлива маса інших факторів. Серед них спроби Кремля зірвати проведення першої зустрічі щодо української формули миру на рівні лідерів держав (саміт миру), що планується у Швейцарії.

"Можливо - саміт миру. Це те, що ми стабільно рухаємося вперед. Я думаю, що це є однією з причин цього", - озвучив думку Галущенко.

Крім того, говорячи про допомогу з боку країн-партнерів по відновленні постраждалих енергооб'єктів через російські обстріли, міністр зазначив, що обладнання для їх ремонту від європейських країн вже в дорозі.

"Литва вже багато зробила, і зараз в процесі. Але не тільки Литва - майже всі наші сусідні країни (допомагають Україні), також Німеччина", - сказав чиновник.

Глава Міненерго додав, що українська сторона нині комунікує з усіма країнами, які можуть негайно передати необхідне для проведення ремонту устаткування.