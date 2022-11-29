Окупанти мобілізували більше половини шахтарів у Луганській області
Російські окупанти мобілізували на тимчасово окупованих територіях Луганської області більшість шахтарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляє Центр, ворог відправив на фронт 58% шахтарів створеної загарбниками компанії "Востокуголь", на яку вони зареєстрували більшість так званих "націоналізованих" шахт регіону. Через таку активну мобілізацію працюючих шахтарів посіпаки загарбників з місцевих колаборантів навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно.
"Проте для росіян українські життя нічого не варті, незалежно від сторони, за яку вони воюють. Відтак регіону не варто очікувати зменшення темпів призову", - підкреслює ЦНС.
Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій покинути регіон та не ставати ресурсом для ворога.
Днями РБК-Україна повідомляло, що росіяни посилили каральні рейди в Старобільському районі Луганської області, які супроводжуються обшуками.
Нагадаємо, що в окупованій Луганській області загарбники вимагають писати "заяви" на відмову від українського громадянства. Також продовжується мобілізація медперсоналу. Ще раніше ми писали, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.
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