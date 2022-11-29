Окупанти мобілізували більше половини шахтарів у Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як повідомляє Центр, ворог відправив на фронт 58% шахтарів створеної загарбниками компанії "Востокуголь", на яку вони зареєстрували більшість так званих "націоналізованих" шахт регіону. Через таку активну мобілізацію працюючих шахтарів посіпаки загарбників з місцевих колаборантів навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно.

"Проте для росіян українські життя нічого не варті, незалежно від сторони, за яку вони воюють. Відтак регіону не варто очікувати зменшення темпів призову", - підкреслює ЦНС.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій покинути регіон та не ставати ресурсом для ворога.