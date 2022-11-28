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Обшуки та вилучення речей: окупанти посилили каральні рейди у Старобільському районі

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 23:05
Обшуки та вилучення речей: окупанти посилили каральні рейди у Старобільському районі Фото: окупанти посилили каральні рейди у Старобільському районі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни посилили рейди в Старобільському районі (Луганська область), які супроводжуються обшуками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Днями на Старобільщині окупанти посилили рейди, які супроводжуються обшуками, арештами, вилученням речей, які сподобалися", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти почали вивозити людей нібито до соціальних установ. За першу половину листопада з вищеназваних міст туди поїхало 111 осіб.

Луганська ОВА повідомляє, що окупанти пообіцяли надати допомогу з РФ так званій "ЛНР" у проходженні зимового періоду обладнання та спробувати запустити опалення. Аварійні бригади планують направити до найбільш постраждалих населених пунктів Луганської області.

"Коли вони приїдуть і що будуть робити в промерзлій землі Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька - невдовзі стане відомо. Тим часом в Сєвєродонецьку почали розглядати питання організації мобільних пунктів обігріву", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що в окупованій Луганській області загарбники вимагають писати "заяви" на відмову від українського громадянства. Також продовжується мобілізація медперсоналу.

Раніше ми писали, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.

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