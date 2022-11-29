Оккупанты мобилизовали более половины шахтеров в Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщает Центр, враг отправил на фронт 58% шахтеров созданной захватчиками компании "Востокуголь", на которую они зарегистрировали большинство так называаемых "национализированных" шахт региона. Из-за такой активной мобилизации работающих шахтеров приспешники захватчиков из местных коллаборантов даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угледобывающая отрасль не остановилась окончательно.

"Однако для россиян украинские жизни ничего не стоят, независимо от стороны, за которую они воюют. Следовательно, региону не стоит ожидать уменьшения темпов призыва", - подчеркивает ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий покинуть регион и не становиться ресурсом для врага.