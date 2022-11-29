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Оккупанты мобилизовали более половины шахтеров в Луганской области

Новина українською →
Украина, Вторник 29 ноября 2022 15:34
Оккупанты мобилизовали более половины шахтеров в Луганской области Фото: оккупанты мобилизуют украинских шахтеров, проживающих в оккупированных районах Луганской области (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты мобилизовали на временно оккупированных территориях Луганской области большинство шахтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщает Центр, враг отправил на фронт 58% шахтеров созданной захватчиками компании "Востокуголь", на которую они зарегистрировали большинство так называаемых "национализированных" шахт региона. Из-за такой активной мобилизации работающих шахтеров приспешники захватчиков из местных коллаборантов даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угледобывающая отрасль не остановилась окончательно.

"Однако для россиян украинские жизни ничего не стоят, независимо от стороны, за которую они воюют. Следовательно, региону не стоит ожидать уменьшения темпов призыва", - подчеркивает ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий покинуть регион и не становиться ресурсом для врага.

На днях РБК-Украина сообщало, что россияне ужесточили карательные рейды в Старобельском районе Луганской области, сопровождающиеся обысками.

Напомним, что в оккупированной Луганской области захватчики требуют писать заявления на отказ от украинского гражданства. Также продолжается мобилизация медперсонала. Еще раньше мы писали, что оккупанты принудительно вывезли 40 луганчан в неизвестном направлении.

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