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Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги біля Мелітополя, - мер

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги в районі окупованої частини Мелітопольського району Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова

"Окупанти мінують поля і ґрунтові дороги у районі селища Веселе Мелітопольського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер фермерам, яких спочатку змусили засіяти землю, забороняють працювати на полях.

Федоров нагадав, що до цього росіяни мінували околиці Енергодара та ділянку між Михайлівкою та Орлянським.

Нагадаємо, що окупанти Запорізької області готуються до оборони та мінують поля поблизу захопленого міста Дніпрорудне.

Російські загарбники знищують родючі землі на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Російська ФедераціяМелітопольЗапорожская областьВійна в Україні