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Окупанти знищують родючі землі у Запорізькій області, - мер Мелітополя

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Запорізька область , Субота 08 квітня 2023 18:06
Окупанти знищують родючі землі у Запорізькій області, - мер Мелітополя Фото: окупанти знищують плодородні землі у Запорізькій області (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники знищують родючі землі на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти перетворюють поля окупованої Запорізької області на мертву зону. Загарбники знищують плодородні землі на тимчасово окупованій території ", - написав Федоров.

За його словами, окупанти нарили окопів, довжина яких складає подекуди до 70 кілометрів, наставили бетонних "зубів дракона" та "засівають наші родючі чорноземи мінами". Окрім того, росіяни влаштовують полігони для навчання мобілізованих прямо посеред поля.

Таким чином наслідок використання російської зброї та техніки відбувається хімічне забруднення земель і ґрунтових вод.

"Окупанти псують навколишнє середовище самим фактом свого існування, але "екологи" з ЗСУ вже на підході", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти Запорізької області готуються до оборони та мінують поля поблизу захопленого міста Дніпрорудне.

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