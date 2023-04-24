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Оккупанты минируют поля и грунтовые дороги возле Мелитополя, - мэр

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные продолжают минировать поля и грунтовые дороги в районе оккупированной части Мелитопольского Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты минируют поля и грунтовые дороги в районе поселка Веселое Мелитопольского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фермерам, которых сначала заставили засеять землю, запрещают работать на полях.

Федоров напомнил, что до этого россияне минировали окрестности Энергодара и участок между Михайловкой и Орлянским.

Напомним, что оккупанты Запорожской области готовятся к обороне и пройдут поля вблизи захваченного города Днепрорудное.

Российские захватчики уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории Запорожской области.

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