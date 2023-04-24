Оккупанты минируют поля и грунтовые дороги возле Мелитополя, - мэр

Российские военные продолжают минировать поля и грунтовые дороги в районе оккупированной части Мелитопольского Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Оккупанты минируют поля и грунтовые дороги в районе поселка Веселое Мелитопольского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фермерам, которых сначала заставили засеять землю, запрещают работать на полях.
Федоров напомнил, что до этого россияне минировали окрестности Энергодара и участок между Михайловкой и Орлянским.
Напомним, что оккупанты Запорожской области готовятся к обороне и пройдут поля вблизи захваченного города Днепрорудное.
Российские захватчики уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории Запорожской области.
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