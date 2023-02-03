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Окупанти з мінометів знову обстріляли Чернігівську область

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Чернігівська область, П'ятниця 03 лютого 2023 20:45
Окупанти з мінометів знову обстріляли Чернігівську область Фото: Окупанти з мінометів знову обстріляли Чернігівську область (mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 лютого, російські загарбники знову атакували Чернігівську область. Окупанти для цього використали міномет 120 калібру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

"Окупанти не припиняють обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з міномета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 15:30 до 15:55 надійшла інформація про 9 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Тимоновичі.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в оперативному командуванні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. В результаті було зафіксовано 50 "прильотів".

Раніше повідомлялось, що 1 лютого росіяни атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). Загинули четверо людей, ще один отримав поранення.

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