Окупанти з мінометів знову обстріляли Чернігівську область
У п'ятницю, 3 лютого, російські загарбники знову атакували Чернігівську область. Окупанти для цього використали міномет 120 калібру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.
"Окупанти не припиняють обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з міномета", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 15:30 до 15:55 надійшла інформація про 9 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Тимоновичі.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в оперативному командуванні.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. В результаті було зафіксовано 50 "прильотів".
Раніше повідомлялось, що 1 лютого росіяни атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). Загинули четверо людей, ще один отримав поранення.
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