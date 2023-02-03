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Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей: було 50 "прильотів"

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Сумська область, П'ятниця 03 лютого 2023 16:48
Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей: було 50 "прильотів" Фото% Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 3 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. В результаті було зафіксовано 50 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 07:40 до 07:45 військові повідомили про чотири "приходи", ймовірно з міномета 120 мм, в районі села Вільна Слобода.

Крім того, з 11:20 до 12:10 росіяни відкрили вогонь приблизно з міномета 120 мм в районі села Сеньківка. Зафіксовано було 22 "прильоти".

Також з 14.10 до 14.25 прокремлівські війська вдарили з міномета 120 мм, в районі села Янжулівка. Військові повідомили про 24 "прильоти".

У всіх випадках втрат серед особового складу та техніки немає. При цьому інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). Загинули четверо людей, ще один отримав поранення.

Крім того, напередодні росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, внаслідок чого було 120 "прильотів".

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