Окупанти з мінометів знову обстріляли Чернігівську та Сумську області

У суботу, 28 січня, російські військові з мінометів атакували Чернігівську та Сумську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".
"Ворожі війська продовжують обстрілювати населені пункти прикордоння Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.
В оперативному командуванні додали, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила
Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 січня, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.
Також раніше військові РФ використовуючи мінометну зброю, два рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області.
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