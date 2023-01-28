Оккупанты из минометов снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области

В субботу, 28 января, российские военные минометы атаковали Черниговскую и Сумскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".
"Вражеские войска продолжают обстреливать населенные пункты приграничья Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.
В оперативном командовании добавили, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала
Напомним, что в пятницу, 27 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.
Также ранее военные РФ, используя минометное оружие, два раза обстреляли приграничные территории Черниговской области.
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