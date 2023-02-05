Окупанти з мінометів обстріляли Сумську область

Російські військові за останню добу з мінометів обстріляли населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ"

Як розповіли у відомстві, перший обстріл Сумська область зазнала у населеному пункті Нововасилівка з 06:30 до 06:35 неділі, 5 лютого. Ймовірно, населені пункти було обстріляно з міномету 120 мм.

Також з 13:00 до 13:05, ймовірно з міномету 120 мм, був обстріл неподалік населеного пункту Середина-Буда.

"Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.