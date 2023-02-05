Оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область

Российские военные за последние сутки из минометов обстреляли населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного командования "Север"

Как рассказали в ведомстве, первые обстрелы Сумская область потерпела в населенном пункте Нововасиловка с 06:30 до 06:35 воскресенья, 5 февраля. Вероятно, населенные пункты были обстреляны из миномета 120 мм.

Также с 13:00 до 13:05, вероятно из миномета 120 мм, был обстрел неподалеку от населенного пункта Середина-Буда.

"Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", - говорится в сообщении.