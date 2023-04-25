Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей
У вівторок, 25 квітня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
Станом на 19:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів.
- З 13:45 до 13:55 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Кореньок;
- З 16:30 до 16:35 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Леонівка;
- З 17:05 до 17:15 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Кореньок.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.
Нагадаємо, що у вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква.
За минулу добу, 24 квітня, росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, четверо людей дістали поранення.
За добу армія РФ завдала 111 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак дві людини отримали поранення.
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