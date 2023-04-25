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Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

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Вторник 25 апреля 2023 19:42
Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей Фото: Россиянин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 апреля, российские войска обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

По состоянию на 19:00, российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов.

  • С 13:45 до 13:55 зафиксировано 3 "прихода", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Коренек;
  • С 16:30 до 16:35 зафиксировано 3 "прихода", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Леоновка;
  • С 17:05 до 17:15 зафиксировано 3 "прихода", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Коренек.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что во вторник, 25 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли один из населенных пунктов Белозерской общины. Под ударом оказалась местная церковь.

За минувшие сутки, 24 апреля, россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения.

За сутки армия РФ нанесла 111 ударов по Запорожской области. В результате вражеских атак два человека получили ранения.

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