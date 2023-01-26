UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області

Фото: російські військові обстріляли Чернігівську область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 січня, військові РФ використовуючи мінометну зброю, два рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК Північ.

В районі села Тимоновичі Чернігівської області було зафіксовано два мінометні обстріли: близько 12:30 та 14:10. Ймовірно під час обстрілу росіяни використовували 120 мм міномет. Загалом відомо про 13 прильотів з боку РФ.

За словами командування втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК Північ.

Оновлено.

Пізніше ОК Північ заявили, що в районі н.п. Сеньківка Чернігівської області було зафіксовано 30 приходів з 12:30 до 13:30. Ймовірно теж зі 120 мм міномета.

В результаті обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок та підсобні споруди.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога через ракетний обстріл з боку Росії.

Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок масованого удару Росії по Україні загинуло 11 людей.

При цьому росіяни випустили по нашій країні 55 ракет, 47 з яких збили українські захисники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьВійна Росії проти України