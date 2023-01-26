Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області

В районі села Тимоновичі Чернігівської області було зафіксовано два мінометні обстріли: близько 12:30 та 14:10. Ймовірно під час обстрілу росіяни використовували 120 мм міномет. Загалом відомо про 13 прильотів з боку РФ.

За словами командування втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК Північ.

Оновлено.

Пізніше ОК Північ заявили, що в районі н.п. Сеньківка Чернігівської області було зафіксовано 30 приходів з 12:30 до 13:30. Ймовірно теж зі 120 мм міномета.

В результаті обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок та підсобні споруди.