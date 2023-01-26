Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Черниговской области

В районе села Тимоновичи Черниговской области было зафиксировано два минометных обстрела: около 12:30 и 14:10. Вероятно, во время обстрела россияне использовали 120 мм миномет. В общей сложности известно о 13 прилетах со стороны РФ.

По словам командования потерь, среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК Север.

Обновлено.

Позже ОК Север заявили, что в районе н.п. Сеньковка Черниговской области было зафиксировано 30 приходов с 12:30 до 13:30. Вероятно тоже из 120 мм миномета.

В результате обстрела поврежден частный жилой дом и подсобные постройки.