Окупанти в Мелітопольському районі не лікують людей без паспорта РФ, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голови Івана Федорова .

За його словами, окупанти допускають мешканців Мелітопольського району до амбулаторій лише за наявності купи папірців:

Російський паспорт;

Російська медична страховка;

Страховий номер індивідуального особового рахунку (СНІОР).

Окупанти заявляються, що російська Держдума нібито дала час для мешканців захоплених територій оформити всі документи до кінця 2024 року.

Фото: Оголошення в окупації (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"Однак для місцевих гауляйтерів навіть російські закони не писані: вони всіляко підганяють мешканців "що раніше зробите, то краще", - пише Федоров.

Тому без російських документів лікарі не надають допомогу місцевому населенню.

Ситуація у Запорізькій області та лінії оборони росіян

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Вчора Федоров повідомив, що російські загарбники будують нові захисні споруди та лінії оборони на півдні України. Зокрема масові роботи проводяться навколо тимчасово окупованих міст Мелітополь, Токмак, Пологи та Молочанськ Запорізької області.

Також росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області не збавляють темпи з примусової мобілізації населення.