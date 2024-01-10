Оккупанты в Мелитопольском районе не лечат людей без паспорта РФ, - Федоров

Россияне на оккупированной территории Мелитопольского района Запорожской области осуществляют медицинский террор в отношении местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова .

По его словам, оккупанты допускают жителей Мелитопольского района в амбулатории только при наличии кучи бумажек:

Российский паспорт;

Российская медицинская страховка;

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Оккупанты заявляются, что российская Госдума якобы дала время для жителей захваченных территорий оформить все документы до конца 2024 года.

Фото: Объявление в оккупации (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"Однако для местных гауляйтеров даже российские законы не писаны: они всячески подгоняют жителей "чем раньше сделаете, тем лучше", - пишет Федоров.

Поэтому без российских документов врачи не оказывают помощь местному населению.

Ситуация в Запорожской области и линии обороны россиян

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали главными пунктами россиян.

Вчера Федоров сообщил, что российские захватчики строят новые защитные сооружения и линии обороны на юге Украины. В частности, массовые работы проводятся вокруг временно оккупированных городов Мелитополь, Токмак, Пологи и Молочанск Запорожской области.

Также россияне на временно оккупированной части Запорожской области не сбавляют темпы по принудительной мобилизации населения.