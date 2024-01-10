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Оккупанты в Мелитопольском районе не лечат людей без паспорта РФ, - Федоров

Мелитопольский район, Среда 10 января 2024 22:28
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Оккупанты в Мелитопольском районе не лечат людей без паспорта РФ, - Федоров Архивное фото: мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на оккупированной территории Мелитопольского района Запорожской области осуществляют медицинский террор в отношении местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

По его словам, оккупанты допускают жителей Мелитопольского района в амбулатории только при наличии кучи бумажек:

  • Российский паспорт;
  • Российская медицинская страховка;
  • Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Оккупанты заявляются, что российская Госдума якобы дала время для жителей захваченных территорий оформить все документы до конца 2024 года.

Оккупанты в Мелитопольском районе не лечат людей без паспорта РФ, - Федоров

Фото: Объявление в оккупации (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"Однако для местных гауляйтеров даже российские законы не писаны: они всячески подгоняют жителей "чем раньше сделаете, тем лучше", - пишет Федоров.

Поэтому без российских документов врачи не оказывают помощь местному населению.

Ситуация в Запорожской области и линии обороны россиян

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали главными пунктами россиян.

Вчера Федоров сообщил, что российские захватчики строят новые защитные сооружения и линии обороны на юге Украины. В частности, массовые работы проводятся вокруг временно оккупированных городов Мелитополь, Токмак, Пологи и Молочанск Запорожской области.

Также россияне на временно оккупированной части Запорожской области не сбавляют темпы по принудительной мобилизации населения.

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Российская Федерация Мелитополь Запорожская область Война в Украине
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