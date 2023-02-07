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Окупанти в Мелітополі примушують "чиновників" з паспортом РФ відмовитися від українського

Фото: Окупанти в Мелітополі примушують "чиновників" з паспортом РФ відмовитися від українського (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни примушують працівників державних установ, які насильно отримали паспорти РФ, письмово відмовитися від українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"В Мелітополі Херсонської області окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство російської федерації, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. Погрожують звільненням з роботи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.

Крім того, в окупованому Мелітополі росіяни збираються перейменувати 86 вулиці та провулків, які названі на честь українських діячів.

Додамо, що військові РФ вимкнули базову станцію одного з найбільших провайдерів Мелітополя та заборонили місцевим жителям читати українські новини.

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