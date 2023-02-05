В Мелітополі окупанти збираються перйменувати 86 вулиць

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни збираються переіменувати 86 вулиці та провулків, які названі на честь українських діячів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.