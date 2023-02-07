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Оккупанты в Мелитополе заставляют "чиновников" с паспортом РФ отказаться от украинского

Фото: Оккупанты в Мелитополе заставляют "чиновников" с паспортом РФ отказаться от украинского (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, которые насильно получили паспорта РФ, письменно отказаться от украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В Мелитополе Херсонской области оккупанты заставляют работников государственных учреждений, которые получили гражданство российской федерации, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы", - говорится в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне отбирают квартиры и дома у местных жителей. Туда заселяют коллаборантов.

Кроме того, в оккупированном Мелитополе россияне собираются переименовать 86 улиц и переулков, которые названы в честь украинских деятелей.

Добавим, что военные РФ выключили базовую станцию одного из крупнейших провайдеров в Мелитополе и запретили местным жителям читать украинские новости.

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МелитопольГенштаб ВСУВойна России против Украины