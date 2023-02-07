Оккупанты в Мелитополе заставляют "чиновников" с паспортом РФ отказаться от украинского

"В Мелитополе Херсонской области оккупанты заставляют работников государственных учреждений, которые получили гражданство российской федерации, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы", - говорится в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне отбирают квартиры и дома у местных жителей. Туда заселяют коллаборантов.

Кроме того, в оккупированном Мелитополе россияне собираются переименовать 86 улиц и переулков, которые названы в честь украинских деятелей.

Добавим, что военные РФ выключили базовую станцию одного из крупнейших провайдеров в Мелитополе и запретили местным жителям читать украинские новости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.