Окупанти масовано обстрілюють центр Херсона: у місті потужні вибухи

Російські окупанти сьогодні, 27 жовтня, увечері б'ють по центральній частині Херсона. У місті лунають потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram .

Він розповів, що приблизно о 18:40 у Херсоні пролунав сильний вибух. Але після нього атака продовжилася.

Фото: окупанти обстрілюють Херсон 27 жовтня (t.me/roman_mrochko)

"В даний час під масованим обстрілом, зокрема, центральна частина міста. Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон", - уточнив чиновник.

Мрочко зазначив, що станом на 19:15 обстріл триває. Вибухи пролунали у Дніпровському районі міста.

Оновлено 19:55

За інформацією голови МВА, внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено більше десяти житлових будинків.

Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/roman_mrochko)

"Поки що відомо про кількох постраждалих. Один госпіталізований. Інформація уточнюється", - додав він.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно б'ють по Херсону з лівобережжя Херсонської області. Для атак ворог використовує артилерію та авіацію.

Вчора, 26 жовтня, внаслідок чергового обстрілу окупантів загинув правоохоронець. Він отримав легкі поранення.

Також сьогодні, 27 жовтня, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на літнє подружжя в Михайлівці Херсонської області. Вони постраждали.