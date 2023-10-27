Окупанти масовано обстрілюють центр Херсона: у місті потужні вибухи
Російські окупанти сьогодні, 27 жовтня, увечері б'ють по центральній частині Херсона. У місті лунають потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.
Він розповів, що приблизно о 18:40 у Херсоні пролунав сильний вибух. Але після нього атака продовжилася.
Фото: окупанти обстрілюють Херсон 27 жовтня (t.me/roman_mrochko)
"В даний час під масованим обстрілом, зокрема, центральна частина міста. Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон", - уточнив чиновник.
Мрочко зазначив, що станом на 19:15 обстріл триває. Вибухи пролунали у Дніпровському районі міста.
Оновлено 19:55
За інформацією голови МВА, внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено більше десяти житлових будинків.
Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/roman_mrochko)
"Поки що відомо про кількох постраждалих. Один госпіталізований. Інформація уточнюється", - додав він.
Обстріли Херсона та області
Нагадаємо, російські окупанти регулярно б'ють по Херсону з лівобережжя Херсонської області. Для атак ворог використовує артилерію та авіацію.
Вчора, 26 жовтня, внаслідок чергового обстрілу окупантів загинув правоохоронець. Він отримав легкі поранення.
Також сьогодні, 27 жовтня, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на літнє подружжя в Михайлівці Херсонської області. Вони постраждали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.