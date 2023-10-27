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Оккупанты массированно обстреливают центр Херсона: в городе мощные взрывы

Херсон, Пятница 27 октября 2023 19:17
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Оккупанты массированно обстреливают центр Херсона: в городе мощные взрывы Иллюстративное фото: оккупанты массированно обстреливают центр Херсона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 октября, вечером бьют по центральной части Херсона. В городе гремят мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Он рассказал, что примерно в 18:40 в Херсоне прозвучал мощный взрыв. Но после него атака продолжилась.

Оккупанты массированно обстреливают центр Херсона: в городе мощные взрывыФото: оккупанты обстреливают Херсон 27 октября (t.me/roman_mrochko)

"В настоящее время под массированным обстрелом, в частности, центральная часть города. Перейдите к более безопасным местам! Держитесь подальше от окон", - уточнил чиновник.

Мрочко отметил, что по состоянию на 19:15 обстрел продолжается. Взрывы прозвучали в Днепровском районе города.

Обновлено 19:55

По информации главы ГВА, в результате обстрела Херсона повреждены более десяти жилых домов.

Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/roman_mrochko)

"Пока известно о нескольких пострадавших. Один госпитализирован. Информация уточняется", - добавил он.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты регулярно бьют по Херсону с левобережья Херсонской области. Для атак враг использует артиллерию и авиацию.

Вчера, 26 октября, в результате очередного обстрела оккупантов погиб правоохранитель. Он получил легкие ранения.

Также сегодня, 27 октября, оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на пожилых супругов в Михайловке Херсонской области. Они пострадали.

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