Оккупанты массированно обстреливают центр Херсона: в городе мощные взрывы
Российские оккупанты сегодня, 27 октября, вечером бьют по центральной части Херсона. В городе гремят мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.
Он рассказал, что примерно в 18:40 в Херсоне прозвучал мощный взрыв. Но после него атака продолжилась.
Фото: оккупанты обстреливают Херсон 27 октября (t.me/roman_mrochko)
"В настоящее время под массированным обстрелом, в частности, центральная часть города. Перейдите к более безопасным местам! Держитесь подальше от окон", - уточнил чиновник.
Мрочко отметил, что по состоянию на 19:15 обстрел продолжается. Взрывы прозвучали в Днепровском районе города.
Обновлено 19:55
По информации главы ГВА, в результате обстрела Херсона повреждены более десяти жилых домов.
Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/roman_mrochko)
"Пока известно о нескольких пострадавших. Один госпитализирован. Информация уточняется", - добавил он.
Обстрелы Херсона и области
Напомним, российские оккупанты регулярно бьют по Херсону с левобережья Херсонской области. Для атак враг использует артиллерию и авиацию.
Вчера, 26 октября, в результате очередного обстрела оккупантов погиб правоохранитель. Он получил легкие ранения.
Также сегодня, 27 октября, оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на пожилых супругов в Михайловке Херсонской области. Они пострадали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.