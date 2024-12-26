Окупанти масовано обстрілюють прикордонні території Сумської області

Обстріли України

Варто зазначити, що у Харкові вдень 26 грудня також пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски росіянами керованих авіабомб у напрямку Харківської області. Також військові попереджали про загрозу застосування балістики з півдня.

Крім того, сьогодні окупанти атакували центральний ринок у Нікополі. Внаслідок удару вісім осіб отримали поранення.

Додамо, що цієї ночі окупанти випустили по Україні понад 30 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 20 з них, ще 11 дронів локаційно втрачені. ППО працювала в Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

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