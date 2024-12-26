Оккупанты массированно обстреливают приграничные территории Сумской области

Обстрелы Украины

Стоит отметить, что в Харькове днем 26 декабря также прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках россиянами управляемых авиабомб в направлении Харьковской области. Также военные предупреждали об угрозе применения баллистики с юга.

Кроме того, сегодня оккупанты атаковали центральный рынок в Никополе. В результате удара восемь человек получили ранения.

Добавим, что этой ночью оккупанты выпустили по Украине более 30 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО уничтожили 20 из них, еще 11 дронов локально потеряны. ПВО работала в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

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