Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
У ніч на 24 січня війська РФ вкотре атакували Україну дронами. Через падіння уламків горіли будинки в Київській області, а у Львівській - утворилася воронка, відомо про загиблих.
РБК-Україна в матеріалі зібрало все про наслідки нічного нальоту "Шахедів".
Скільки безпілотників випустила Росія
Всього під час атаки ворог застосував 58 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Всього оборонці неба збили 25 безпілотників у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.
Зеленський відреагував на ворожу атаку
Як зазначив президент Володимир Зеленський, усю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару "Шахедами". Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція.
"Були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога", - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що за кожен компонент для виробництва "Шахедів" і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність.
"Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті", - додав президент.
Київська область
У Фастівському районі в селищі Глеваха уламки БПЛА впали на 10-ти поверховий житловий будинок. Сталася пожежа та руйнування конструкцій на 6-7 поверхах. Евакуйовані 150 мешканців будинку.
Відомо про травмованого чоловіка, якого з 6-го поверху за допомогою автодрабини вдалося врятувати. Його з опіками передано медичним працівникам. Також на 9-му поверсі врятували жінку, яка була заблокованою у квартирі.
Є і загиблий. Так, під час ліквідації пожежі в 10-поверхівці рятувальники виявили тіло чоловіка 1988 року народження.
Також в цьому ж населеному пункті пошкоджено амбулаторію сімейної медицини та два багатоквартирних будинки. Крім цього понівечені автомобілі.
Фото: до ранку пожежу в багатоповерхівці в Глевасі вдалося загасити (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Наразі на місці працюють від ДСНС 49 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки. Для надання психологічної підтримки залучено психологів. Розгорнуто "пункт незламності".
Також уламки впали в м. Бровари, що в передмісті столиці. Вони звалилися на двоповерховий житловий будинок. Через що сталося його загоряння. Під час ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка 1966 року народження.
Фото: у Броварах горів двоповерховий будинок, загинуло подружжя (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Пожежу загасили о 04:14 на площі 120 м кв. Пізніше в будику знайшли й тіло загиблої жінки чоловіка. Вона 1965 року народження.
Загалом через нічну атаку в Київській області пошкоджено 11 квартир і 8 приватних будинків, побиті також авто, магазин, господарська споруда та паркан. 4 людини звернулися за медичною допомогою.
Львівська область
Зранку під час атаки уламки "Шахеда" впали й поблизу Львова. Так, внаслідок падіння уламків безпілотника в одному зі сіл Львівського району пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У будинку вибиті вікна та двері, а поблизу утворилася вирва діаметром 4 метри. Попередньо, жертв і постраждалих немає.
Фото: в одному із сіл під Львовом утворилася вирва внаслідок падіння уламків дрона (t.me/andriysadovyi)
Згодом стало відомо, що мова йде про дім у Підбірцях. Місцева влада зазначає, що біля цього ж будинку вже були "прильоти" у 2022 році.
Сьогодні внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею там вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Поруч утворилася вирва.
Чернігівська область
У Чернігівській області окупанти поцілили по приватних будинках в одному із сіл Корюківського району.
Пошкоджені домівки людей та автівка. Обійшлося без жертв.
Черкаська область
З вибухами минула ця ніч і в Черкаській області. По ворожих повітряних цілях працювали сили ППО. За попередніми даними, в межах регіону було збито 12 російських безпілотників. Місцева влада заявила, що атака минулася без наслідків для інфраструктури.
Хмельницька область
Під час нічної повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили 5 ворожих "Шахедів" у Хмельницькій області. Місця падіння уламків встановлюються, зазначає місцева влада. Звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань з регіону не надходило.
Російська армія фактично кожної доби атакує Україну "Шахедами" та безпілотниками-імітаторами. Через кружляння ворожих дронів регіонами повітряна тривога зазвичай триває протягом ночі. Таким чином, росіяни не лише тероризують цивільне населення, а й намагаються виснажувати українську ППО.
Як нещодавно підрахувала британська розвідка, різні чинники можуть впливати на місячні показники запусків як у більший, так і в менший бік. Однак, залишається вірогідність того, що Росія може підтримувати кількість пусків на рівні, щонайменше, 1500 на місяць.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані ДСНС, Нацполіції, заяви президента Володимира Зеленського, в.о голови Київської ОВА Миколи Калашника, міського голови Броварів Ігоря Сапожка та інші повідомлення від голів ОВА.
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