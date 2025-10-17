Окупанти масовано атакують Чугуїв дронами

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти щодня запускають по Україні ударні безпілотники "Шахед" і не тільки. Ворог переважно атакує цивільну інфраструктуру.

Зокрема, росіяни у ніч на 11 жовтня запустили по Чугуєву велику кількість безпілотників.

Російський удар безпілотниками був націлений не лише на Чугуїв, а й на село Великий Бурлук. Він призвів до пожеж та руйнувань. Пошкоджено три житлові будинки та приватне підприємство, одна людина постраждала. У частині Чугуєва не було електропостачання.

Також росіяни били по Чугуєву 24 вересня. Тоді через атаку був повністю зруйнований один будинок. Ще 20 - було пошкоджено.