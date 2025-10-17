UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Окупанти масовано атакують Чугуїв дронами

Ілюстративне фото: Чугуїв атакують російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 17 жовтня, ввечері атакують Чугуїв ударними безпілотниками. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" і місцеві Telegram-канали.

За інформацією "Суспільного", у Чугуєві пролунало вже щонайменше 12 вибухів.

При цьому місцеві Telegram-канали пишуть, що місто атакують ударні безпілотники. Вони по черзі заходять на удар.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти щодня запускають по Україні ударні безпілотники "Шахед" і не тільки. Ворог переважно атакує цивільну інфраструктуру.

Зокрема, росіяни у ніч на 11 жовтня запустили по Чугуєву велику кількість безпілотників.

Російський удар безпілотниками був націлений не лише на Чугуїв, а й на село Великий Бурлук. Він призвів до пожеж та руйнувань. Пошкоджено три житлові будинки та приватне підприємство, одна людина постраждала. У частині Чугуєва не було електропостачання.

Також росіяни били по Чугуєву 24 вересня. Тоді через атаку був повністю зруйнований один будинок. Ще 20 - було пошкоджено.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧугуевВійна в УкраїніДрониАтака дронів