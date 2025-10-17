Оккупанты массированно атаковали Чугуев: после более 10 взрывов город без света

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты ежедневно запускают по Украине ударные беспилотники "Шахед" и не только. Враг преимущественно атакует гражданскую инфраструктуру.

В частности, россияне в ночь на 11 октября запустили по Чугуеву большое количество беспилотников.

Российский удар беспилотниками был нацелен не только на Чугуев, но и на село Великий Бурлук. Он привел к пожарам и разрушениям. Повреждены три жилых дома и частное предприятие, один человек пострадал. В части Чугуева отсутствовало электроснабжение.

Также россияне били по Чугуеву 24 сентября. Тогда из-за атаки был полностью разрушен один дом. Еще 20 - были повреждены.