Зруйновано десятки будинків: Росія завдала удару по Чугуєву (фото)
У Чугуєві Харківщині внаслідок ворожих ударів "Шахедами" повністю зруйнований один будинок і ще майже 20 пошкоджені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Чугуєва Галину Мінаєву.
Ворог завдав значної шкоди: один будинок зруйнований повністю, близько двох десятків отримали пошкодження, в тому числі значні.
"На щастя, цього разу обійшлося без жертв, одна жінка звернулася до медиків з ознаками гострої реакції на стрес", - написала Мінаєва.
Також за повідомленням ДСНС, внаслідок обстрілу по селу Шипувате на Харківщині поранена 43-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.
Також зайнялися 3 приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв.м. Пошкоджені кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.
Обстріли у ніч на 24 вересня
Сьогодні у ніч на 24 вересня,противник атакував 152-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.
Під масований удар ворога потрапив Харків - там за пів години пролунали десятки вибухів. Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом.