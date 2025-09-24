ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зруйновано десятки будинків: Росія завдала удару по Чугуєву (фото)

Чугуїв, Середа 24 вересня 2025 14:23
UA EN RU
Зруйновано десятки будинків: Росія завдала удару по Чугуєву (фото) У Чугуєві внаслідок ударів «Шахедами» зруйнований будинок (фото: Галини Минаєвої, ДСНС)
Автор: RBC.UA

У Чугуєві Харківщині внаслідок ворожих ударів "Шахедами" повністю зруйнований один будинок і ще майже 20 пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Чугуєва Галину Мінаєву.

Ворог завдав значної шкоди: один будинок зруйнований повністю, близько двох десятків отримали пошкодження, в тому числі значні.

Зруйновано десятки будинків: Росія завдала удару по Чугуєву (фото)

"На щастя, цього разу обійшлося без жертв, одна жінка звернулася до медиків з ознаками гострої реакції на стрес", - написала Мінаєва.

Зруйновано десятки будинків: Росія завдала удару по Чугуєву (фото)

Також за повідомленням ДСНС, внаслідок обстрілу по селу Шипувате на Харківщині поранена 43-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

Зруйновано десятки будинків: Росія завдала удару по Чугуєву (фото)

Також зайнялися 3 приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв.м. Пошкоджені кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.

Зруйновано десятки будинків: Росія завдала удару по Чугуєву (фото)

Обстріли у ніч на 24 вересня

Сьогодні у ніч на 24 вересня,противник атакував 152-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Під масований удар ворога потрапив Харків - там за пів години пролунали десятки вибухів. Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків Чугуев Дрони
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"