Зруйновано десятки будинків: Росія завдала удару по Чугуєву (фото)

У Чугуєві Харківщині внаслідок ворожих ударів "Шахедами" повністю зруйнований один будинок і ще майже 20 пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Чугуєва Галину Мінаєву.

Ворог завдав значної шкоди: один будинок зруйнований повністю, близько двох десятків отримали пошкодження, в тому числі значні.

"На щастя, цього разу обійшлося без жертв, одна жінка звернулася до медиків з ознаками гострої реакції на стрес", - написала Мінаєва.

Також за повідомленням ДСНС, внаслідок обстрілу по селу Шипувате на Харківщині поранена 43-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

Також зайнялися 3 приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв.м. Пошкоджені кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.