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Окупанти масовано атакували ракетами Авдіївку: є загиблий та поранена (фото)

Фото: окупанти масовано атакували ракетами Авдіївку 3 січня, є загиблий та поранена (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська лвлаштували масований ракетний удар по Авдіївці Донецької області 3 січня. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову. 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок ракетних ударів по Авдіївці", - розповів він.

 

За даними голови ОВА,  51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню.

Ситуація в районі Авдіївки

Російські війська постійно обстрілюють Авдіївку, намагаючись захопити місто. Так, 1 січня окупанти вдарили по Авдіївці в Донецькій області з артилерії. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Як розповів командувач Олександр Тарнавський, російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак на Таврійському напрямку. Але вже другу добу активно завдають авіаудари та обстрілюють наші позиції з артилерії. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку.

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Авдіївка