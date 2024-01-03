Окупанти масовано атакували ракетами Авдіївку: є загиблий та поранена (фото)

"Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову. 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок ракетних ударів по Авдіївці", - розповів він.

За даними голови ОВА, 51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню.

Ситуація в районі Авдіївки

Російські війська постійно обстрілюють Авдіївку, намагаючись захопити місто. Так, 1 січня окупанти вдарили по Авдіївці в Донецькій області з артилерії. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Як розповів командувач Олександр Тарнавський, російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак на Таврійському напрямку. Але вже другу добу активно завдають авіаудари та обстрілюють наші позиції з артилерії. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку.