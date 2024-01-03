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Оккупанты массированно атаковали ракетами Авдеевку: есть погибший и раненая (фото)

Фото: оккупанты массированно атаковали ракетами Авдеевку 3 января, есть погибший и раненая (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска устроили массированный ракетный удар по Авдеевке Донецкой области 3 января. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Сегодня около 11 утра россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку. 1 человек погиб и 1 ранен в результате ракетных ударов по Авдеевке", - рассказал он.

 

По данным главы ОВА, 51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу.

Ситуация в районе Авдеевки

Российские войска постоянно обстреливают Авдеевку, пытаясь захватить город. Так, 1 января оккупанты ударили по Авдеевке из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Как рассказал командующий Александр Тарнавский, российские оккупанты несколько уменьшили количество пехотных атак на Таврическом направлении. Но уже вторые сутки активно наносят авиаудары и обстреливают наши позиции по артиллерии. Наиболее активен враг вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении.

 

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Авдеевка