Оккупанты массированно атаковали ракетами Авдеевку: есть погибший и раненая (фото)

"Сегодня около 11 утра россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку. 1 человек погиб и 1 ранен в результате ракетных ударов по Авдеевке", - рассказал он.

По данным главы ОВА, 51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу.

Ситуация в районе Авдеевки

Российские войска постоянно обстреливают Авдеевку, пытаясь захватить город. Так, 1 января оккупанты ударили по Авдеевке из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Как рассказал командующий Александр Тарнавский, российские оккупанты несколько уменьшили количество пехотных атак на Таврическом направлении. Но уже вторые сутки активно наносят авиаудары и обстреливают наши позиции по артиллерии. Наиболее активен враг вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении.