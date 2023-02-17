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Окупанти в Маріуполі зачищають підвали драмтеатру, аби приховати сліди бомбардування

Фото: окупанти в Маріуполі зачищають підвали драмтеатру, аби приховати сліди бомбардування (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Маріуполі влаштували безпрецедентну зачистку слідів бомбардування драматичного театру. Загарбники вже взялися за підвальні приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Коли здається, що вже розібрали все що можливо, але русня не зупиняється. Не просто до фронтону, вже почали занурюватись у підвальні приміщення. Для того, аби маріупольці не бачили, навіть встановили ворота та обмеження на відвідування. Але - ми бачимо і показуємо всім, що таке "реконструкція" від росіян", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що під час облоги Маріуполя, 16 березня, російські війська скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, де укривалися від обстрілів цивільні. У ньому переховувалися за різними даними від 500 осіб до 1200 мирних жителів.

За даними міськради тоді загинуло близько 300 людей, але інформаційна агенція Associated Press провела власне розслідування й дійшла висновку, що внаслідок авіаудару кількість загиблих могла становити близько 600 людей.

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